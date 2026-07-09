Altaylı'dan ses getirecek 'imar çetesi' yazısı! İsim vermeden CHP'li başkanı işaret etti: "Katılıp payını mı aldın?"

Gazeteci Fatih Altaylı bugün çok ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Yazısında isim vermeden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü işaret eden Altaylı, yazıyı "Hani imar yolsuzluğu çetesi bulmuştun" başlığı ile yayımladı.

"ÖRTBAS EDİLEN BİR 'REZALETİ' BELKİ DE 'YOLSUZLUĞU' ANLATMAK İSTİYORUM"

Altaylı yazısına "Genç bir siyasetçi, genç bir belediye başkanının bende yarattığı büyük hayal kırıklığını ve belki de örtbas edilen bir 'rezaleti', belki de 'yolsuzluğu' anlatmak istiyorum. Genç belediye başkanı İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir belediyenin başkanı" sözleri ile başladı.

Kendisi ile 2024 seçimleri öncesinde Teke Tek programına konuk olmasıyla tanıştıklarını aktaran Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim öncesi benim meşhur YouTube kanalıma belediye başkan adaylarını davet ediyoruz. Bazı AK Partili adaylar da geliyor ama daha çok CHP’liler seslerini duyuracak fazla yerleri olmadığı için geliyorlar. Allah var, benim YouTube kanalı, haber televizyonlarından daha fazla izlendiği ve daha etkili olduğu için de konuk sıkıntısı çekmiyoruz.

"İLÇENİN SORUNLARINI ANLATTI, BU SORUNLARI NASIL ÇÖZMEYİ PLANLADIĞINI AKTARDI"

Bu genç belediye başkanı ile de bu vesile ile tanıştık. Geldi, aday olduğu ilçenin sorunlarını anlattı, bu sorunları nasıl çözmeyi planladığını aktardı, gayet güzel konuştu. Açık söylemek gerekirse, ilçede pek de şansı yok gibiydi. Çünkü bu ilçeyi 2009’dan beri AK Partili aynı belediye başkanı yönetiyordu.

"BEKLENMEYEN OLDU, CHP'Yİ SANDIKTAN İLK SIRADA ÇIKARDI"

Ondan önce de yine bir başka AK Partili başkan vardı ve onun öncesinde de Refah-Fazilet Partili bir başkanın yönettiği bir ilçeydi. Yani belediye modern zamanlarda CHP’li bir başkan görmemişti. Bu yüzden de genç başkana kimse şans tanımıyordu.

Ancak beklenmeyen oldu, belki bizim program uğurlu geldi ve genç başkan ilçede bir devrim yaparak CHP’yi sandıktan ilk sırada çıkardı, belediyenin başına geçti. Ne yalan söyleyeyim, genç, idealist bir başkanın kazanmasına sevindim.

"TELEFONUM ÇALDI, ARAYAN OYDU"

Değişim iyi bir şeydi. Seçimden sonra arayıp teşekkür etti. Bir daha kendisi ile konuşmadık. Aradan epey bir zaman geçti. Telefonum çaldı. Arayan oydu. "Herhalde yaptıklarını anlatmak için programa çıkmak istiyor" diye düşündüm. Açtım.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BENDEN NE İZNİ İSTEYEBİLİRDİ"

Programa çıkmak için aramamıştı. Bambaşka bir mesele vardı. "Fatih Bey ya da Fatih Abi, size bir bilgi vermek ve izin almak için aradım" dedi. Şaşırdım. Bir belediye başkanı benden ne izni isteyebilirdi. "Herhalde programdan bazı kesitleri kendi tanıtımında kullanmak isteyecek" diye düşündüm. Başka bir şey ne olabilirdi ki!

"'ABİ BU İMAR ÇETESİNİN İÇİNDE SENİN DE TANIDIĞIN BİRİ VAR'"

Sonra anlatmaya başladı. "Abi, burada çok büyük bir arazi çetesi karşımıza çıktı. Tam bir imar çetesi. Büyük araziler kapatmışlar, belediye ile birlikte hareket edip büyük kazançlar sağlıyorlar. Büyük bir olay" dedi. "Şahane, herhalde hemen üzerine gideceksin ve suç duyurusunda bulunacaksın" dedim. "Evet abi, ama önce sana haber verip onayını almak istedim" dedi. "Ne onayı, anlamadım" dedim. "Abi, bu imar çetesinin içinde senin de tanıdığın biri var. Beraber çalıştınız. Yakınlığınız vardır diye düşünüyorum. O yüzden senin de onayını almak istedim" dedi.

"SAKIN GERİ ADIM ATMA, SANA ELİMDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERİRİM"

Şaşkınlıktan ne diyeceğimi şaşırdım. "Bak güzel kardeşim, bu kişi kim bilmiyorum. Bırak beraber çalıştığım birini, öz kardeşim de olsa, babam da olsa, anam da olsa eğer böyle bir iş yaptıysa anasından emdiği sütü burnundan getir. Paramparça et. Tüm gücünle üzerine git. Böyle bir işe bulaşan en sevdiğim bile olsa artık en sevmediğim olmuştur. Sakın geri adım atma. Ben de sana elimden gelen tüm desteği veririm" dedim.

"HİÇBİR ZAMAN YAKINIM OLMAMIŞTI"

Sonra merak edip sordum, "Kimmiş bu benim beraber çalıştığım ve yakınım olduğunu düşündüğün kişi?" Şu anda bambaşka bir nedenle cezaevinde olan genç bir gazetecinin adını verdi. Doğru bir ara aynı kurum çatısı altında çalışmıştık ama hiçbir zaman yakınım olmamıştı. "Onunla bir yakınlığım, arkadaşlığım da olmadı. Kendisi ile merhaba merhaba dışında bir ilişkim yok" dedim.

"'BAKIYORUZ' DİYE GEÇİŞTİRDİĞİNİ HİSSETTİM"

Gelişmelerden beni haberdar etmesini ve bu işin üzerine gitmesini tavsiye ettim, "Tamam abi" dedi. Kapattım. Aradan zaman geçti. Bir şey olmayınca kendisini aradım. "Bakıyoruz" diye geçiştirdiğini hissettim. Daha sonra ben cezaevine girdim. Cezaevindeyken bu durumu partisinin yöneticilerine aktardım. Bu arada sözünü ettiği gazeteci hapse girdi. Hapisteki bir adam hakkında yazmak da istemedim, nasılsa çıkar yakında o zaman yazarım, dedim.

"NE OLDU O ÇETE? GEREĞİNİ YAPTIN MI? YA DA ÇETEYE KATILIP PAYINI ALIP ÖRTBAS ETMEYİ Mİ TERCİH ETTİN?"

Ama daha fazla bekleyemedim. O belediye başkanına sormak istiyorum. Ne oldu o çete? Gereğini yaptın mı? Ya da çeteye katılıp payını alıp örtbas etmeyi mi tercih ettin? Yoksa bir şey çıkmadı mı? Çıkmadıysa niye arayıp "Fatih Bey, boşuna insanları suçlamışım. Bir şey çıkmadı" demedin"