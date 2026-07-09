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Elazığ’da son 20 günde aranan 75 şahıs tutuklandı

Elazığ’da emniyet ekiplerinin son 20 günde gerçekleştirdiği çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile arana 75 şahıs tutuklanırken, 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içerisinde çalışma gerçekleştirildi.

Elazığ’da son 20 günde aranan 75 şahıs tutuklandı

Elazığ’da emniyet ekiplerinin son 20 günde gerçekleştirdiği çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile arana 75 şahıs tutuklanırken, 24 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içerisinde çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 75 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 75 şahıs tutuklandı. Ayrıca, son 20 gün içerisindeki uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız silah taşıyan 21 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve 28 adet kartuş olmak üzere toplam 24 adet ruhsatsız ateşli silah ile 249 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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