HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzincan'da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen şenlik, doğa sporları severleri bir araya getiriyor.

Erzincan'da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 47’nci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Bu yılki şenlik, hem kültürel hem de sportif etkinlikler içeriyor.

Erzincan da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı 1

Şenlik, üç gün boyunca devam edecek. Doğa sporları meraklıları, çeşitli etkinliklerde buluşacak. Karanlık Kanyon'da bot safarisi de gerçekleştirildi.

Erzincan da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı 2

Kaymakam Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Erdem Atmaca, etkinlikte yer aldı. İkili, kurdukları takımlarla yarıştı. Fırat Nehri'nde gerçekleşen safari, katılımcılara keyif verdi.

Erzincan da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı 3

Kaymakam Arıkan, şenlik boyunca keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Atmaca ise katılımın yüksek olmasından memnun olduğunu ifade etti.

Erzincan da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı 4

Erzincan da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı 5
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni parti için geri sayımYeni parti için geri sayım
50 yılda 2,5 derece arttı: Felaketin ayak sesleri geliyor50 yılda 2,5 derece arttı: Felaketin ayak sesleri geliyor

Anahtar Kelimeler:
Kemaliye kültür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.