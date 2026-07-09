Erzincan'da uluslararası kültür ve doğa sporları şenliği başladı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 47’nci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Bu yılki şenlik, hem kültürel hem de sportif etkinlikler içeriyor.

Şenlik, üç gün boyunca devam edecek. Doğa sporları meraklıları, çeşitli etkinliklerde buluşacak. Karanlık Kanyon'da bot safarisi de gerçekleştirildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Erdem Atmaca, etkinlikte yer aldı. İkili, kurdukları takımlarla yarıştı. Fırat Nehri'nde gerçekleşen safari, katılımcılara keyif verdi.

Kaymakam Arıkan, şenlik boyunca keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Atmaca ise katılımın yüksek olmasından memnun olduğunu ifade etti.



Kaynak: DHA