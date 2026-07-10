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Trump "Bir numaralı isim benim" diyerek vasiyetini açıkladı

ABD Başkanı Trump, olası bir İran suikastına karşı önlemleri elden bırakmıyor. ABD basınına yaptığı açıklamada Trump'ın öldürülmesi durumunda bir vesayet bıraktığı ortaya çıktı.

Trump "Bir numaralı isim benim" diyerek vasiyetini açıkladı
Recep Demircan

ABD ve İran arasında gerilim devam ederken son zamanlarda gündem İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği iddiası oldu. İsrail'in, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “somut” bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

Trump "Bir numaralı isim benim" diyerek vasiyetini açıkladı 1

Trump da ABD basınına verdiği röportajda, uzun zamandır İran'ın hedef listesinde olduğunu söyledi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Öldürülmesi durumunda Trump, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim" ifadelerini kullandı.

Trump "Bir numaralı isim benim" diyerek vasiyetini açıkladı 2

Trump açıklamasının devamında "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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