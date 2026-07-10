Trump "Bir numaralı isim benim" diyerek vasiyetini açıkladı

ABD ve İran arasında gerilim devam ederken son zamanlarda gündem İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği iddiası oldu. İsrail'in, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “somut” bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

Trump da ABD basınına verdiği röportajda, uzun zamandır İran'ın hedef listesinde olduğunu söyledi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Öldürülmesi durumunda Trump, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasının devamında "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu" diye konuştu.