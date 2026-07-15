HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

15 Temmuz’da şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bilecik’te protokol üyeleri, 15 Temmuz günü dolayısıyla şehit Ulş. Uzm. Çvş. Abdurrahman Hilal’in ailesi ziyaret edildi.

15 Temmuz’da şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla, Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde 2026 yılında meydana gelen askerî araç kazasında yaralanmasının ardından şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal’in ailesiyle bir araya geldi. Ziyarete, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Şehidin ailesine taziye ve sabır dileklerini ileten heyet, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Ziyarette, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, şehit Abdurrahman Hilal rahmet ve minnetle yâd edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde aziz şehidimiz Abdurrahman Hilal’i rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri, devletimizin ve milletimizin daima baş tacıdır. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz’da şehit ailesine anlamlı ziyaret 1

15 Temmuz’da şehit ailesine anlamlı ziyaret 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandıSultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı
Hatalı sollama faciaya ramak kala bittiHatalı sollama faciaya ramak kala bitti

Anahtar Kelimeler:
Bilecik 15 temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.