Ukrayna: "Karadeniz’de 20 düşman gemisi avlandı"

Ukrayna, Karadeniz’de yeni bir deniz operasyonu başlattığını duyurdu. İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, yaptığı açıklamada Karadeniz’de Rusya’ya ait 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 römorkörün dronlarla hedef alındığını belirtti. Brovdi, dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı, "Karadeniz’de 20 düşman gemisi avlandı" ifadeleri ile duyurdu. Brovdi, Karadeniz’deki operasyonun Ukrayna Devlet Günü’nü kutlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

GÖLGE FİLO GEMİLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, 6-14 Temmuz tarihleri arasında Azak Denizi’nde 11 Rus gemisinin ve 116 Rus gölge filo gemisinin vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır