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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı. Onlara ev kiralayan organizatör gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında İscehisar ilçesinde tespit edilen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan, vize ihlalinde bulunan ve yasal kalış süresi sona eren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

EVİNİ KİRALAYAN EV SAHİBİNE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" SUÇLAMASI

Operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte, illegal yollardan ülkeye giren söz konusu şahıslara maddi menfaat karşılığında evini kiralayan ve Türkiye’de kalmalarına zemin hazırlayan organizatör şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemlerinin hızla tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Hukuk Afyonkarahisar İscehisar göçmen kaçakçılığı
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