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Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı! 60 yıl hapisle aranıyordu

Manisa'da yapılan bir operasyonda cezaevi firarisi yakalandı. Şüpheli hakkında ağır suçlar bulunuyor.

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı! 60 yıl hapisle aranıyordu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksideki müşteri A.K.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevi firari olduğu ve hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

HAKKINDA 60 YIL 2 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDU

Polisin incelemeyi derinleştirmesi sonucu A.K.’nin 2 kasten öldürme, 2 kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile 'firar' suçlarından arandığı, hakkında toplamda 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Manisa
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