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Yer: Samsun! Hastanede zehirlenme şüphesi: Çok sayıda personel tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde hastanede aralarında hastane personeli ve stajyer öğrencilerin de bulunduğu 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yer: Samsun! Hastanede zehirlenme şüphesi: Çok sayıda personel tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40 hastane personeli ile 10 stajyer öğrenci rahatsızlanarak mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Samsun! Hastanede zehirlenme şüphesi: Çok sayıda personel tedavi altına alındı 1

İLK DEĞERLENDİRME TATLI

Olayın ardından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, kesin nedenin belirlenmesi amacıyla tatlıdan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

Olayla ilgili idari ve sağlık ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Samsun
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