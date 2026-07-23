Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş: "Plastik kirliliğine karşı yeni bir seferberlik başlatıyoruz"

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde büyüyerek küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, doğal varlıkların korunması ve plastik kirliliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı, Antalya Valiliği ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak – Plastiksiz Temmuz Buluşması”, deniz ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekmek ve denizlerdeki plastik atık kirliliğine karşı toplumsal farkındalık için Phaselis Güney Limanı’nda gerçekleştirildi.

DENİZ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Her yıl dünya genelinde kutlanan Plastiksiz Temmuz (Plastic Free July) hareketi kapsamında düzenlenen programda, Phaselis Güney Limanı’nda yürütülen deniz temizliği çalışmaları yerinde incelendi.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan atıklar kamuoyuyla paylaşılırken, denizlerde atıkların yayılımını önlemeye yönelik kullanılan çöpkapar ve atık tutucu bariyer uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı.

“ANTALYA'DA PLASTİK KİRLİLİĞİNE KARŞI YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı süreçte plastik kirliliğiyle mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirterek, İstanbul’da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nda plastik kullanımının azaltılmasına yönelik önemli kararlar alındığını söyledi. Ağırbaş, forum sonunda yayımlanan deklarasyona bugüne kadar 183 ülkenin imza attığını ifade etti.

Ağırbaş, Antalya’da gerçekleştirilen etkinliğin yalnızca bir deniz temizliği faaliyeti olmadığını vurgulayarak, “Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye’nin çevre, sıfır atık ve iklim alanındaki çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Antalya Valiliğimiz ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla plastik kirliliğine odaklanan kapsamlı bir toplantı düzenleyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE VE DÜNYANIN PLASTİK SORUNUNU ORTAYA KOYAN RAPORU AÇIKLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki ay Sıfır Atık Vakfı tarafından kapsamlı bir plastik raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını açıklayan Ağırbaş, raporda çarpıcı bilimsel verilerin yer alacağını belirtti.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ağırbaş, “Artık doğmamış çocukların kanında dahi mikroplastiklere rastlanıyor. Bugün herkes farkında olmadan haftalık yaklaşık 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor. Bu durum hem insan sağlığını hem de ülke ekonomisini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Her yıl 8 milyon tondan fazla plastiğin denizlere karıştığını hatırlatan Ağırbaş, plastik kirliliğiyle mücadelede küresel ölçekte yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde plastiğin azaltılmasına yönelik yeni uluslararası kampanyalar başlatacağız.” diye konuştu.

PLASTİK ATIKLAR İÇİN ÇALIŞMA GRUBU

Son dönemde kamuoyunda tartışılan çöp ithalatı konusuna da değinen Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde bu konuda özel bir çalışma grubu oluşturduklarını açıkladı.

“Önümüzdeki süreçte milletimizin vicdanını rahatlatacak kararların alınacağını hep birlikte göreceğiz” diyen Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başladığını ve bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğünü belirterek, tüm vatandaşları bu mücadeleye destek vermeye davet etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Akdeniz kıyılarında son dönemde artan plastik atıkların ciddi bir çevre sorunu haline geldiğini belirterek, bu durumun yalnızca çevreyi değil Antalya’nın turizmini de olumszuz etkilediğini söyledi.

COP31’e ev sahipliği yapacak olmanın sorumluluğuyla yılın başında “Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi”ni başlattıklarını hatırlatan Şahin, son haftalarda kıyılara ulaşan yoğun plastik atıkların bu çalışmanın ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Plastik atıkların kaynağını tespit etmek amacıyla kapsamlı incelemeler yürütüldüğünü belirten Şahin, ilk bulguların kirliliğin yalnızca Antalya kaynaklı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Kirliliğin kaynağında önlenmesi amacıyla Antalya’daki 29 nehir ağzına bariyer sistemi kurulacağını açıklayan Şahin, bu çalışmanın Büyükşehir Belediyesi, sponsorlar ve destekçi kuruluşlarla birlikte yürütüleceğini söyledi. İlk uygulamaların bazı akarsularda başladığını belirten Şahin, ayrıca plastik atıkların yoğun olarak ulaştığı plajlarda da koruyucu bariyer sistemlerinin devreye alınacağını ifade etti.

Vali Şahin, deniz yüzeyindeki atıkları toplamak amacıyla kullanılan deniz süpürgesi ve çöp toplama sistemlerinin sayısının da artırılacağını belirterek, belediyeler, marinalar, balıkçı barınakları ve denizcilik sektörünün bu çalışmaya destek vereceğini söyledi.

“Dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajına sahip şehri olarak bu unvanımızı korumakta kararlıyız” diyen Şahin, plastik kirliliğinin yalnızca yerel tedbirlerle çözülemeyeceğini, uluslararası düzenlemeler ve küresel iş birliklerinin de gerekli olduğunu vurguladı. Şahin, bu süreçte Sıfır Atık Vakfı ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, plastik kirliliğine karşı Antalya’da kapsamlı bir mücadele başlattıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, denizlerden çıkarılan atıkların büyük bölümünü tek kullanımlık plastik ürünlerin oluşturduğu belirtilirken, bireysel tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.