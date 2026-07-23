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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e tutuklama talebi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e tutuklama talebi

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonda yeni gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

15 YIL SONRA CHP KAZANMIŞTI

Hürriyet, 2024’te yüzde 49 oyla seçimlerden galip ayrılmıştı. Böylece 15 yıl sonra İzmit’i CHP adına kazanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirlenmişti.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası polis ekiplerince Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet e tutuklama talebi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
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