Tekirdağ’da trafik kazalarında 47 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde geçen yıl toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 288 bin 321’ini ölümlü yaralanmalı trafik kazaları oluşturdu.

Tekirdağ’da ise 2025’te 3 bin 972 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu rakamla Tekirdağ, Türkiye genelinde en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği 22’nci il oldu.

Meydana gelen kazalarda toplam 47 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 31’inin olay yerinde, 16’sının ise kaldırıldıkları sağlık kuruluşlarında kazanın etkisiyle 30 gün içerisinde yaşamını kaybettiği belirtildi. Trafik kazalarında ayrıca 5 bin 275 kişinin yaralandığı açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5’i yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. En fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazası 39 bin 266 kaza ile İstanbul’da gerçekleşirken, Ardahan ise 169 kazayla en az kazanın yaşandığı il oldu. Öte yandan, Türkiye’de motorlu kara taşıtı sayısı 2024 yılında 31,3 milyon iken 2025 yılında 33,6 milyona yükseldi. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6 bin 351’den 6 bin 35’e geriledi. Böylece 100 bin motorlu kara taşıtı başına düşen trafik kazası ölüm sayısı 20,3’ten 18’e düştü.

