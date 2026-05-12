Sofraya oturur oturmaz tuz ekleyenler dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Diyetisyen Efsun Özdemir Arık; "Tuz yeterli tüketildiğinde yararlı, fazla tüketildiğinde ise zararlı bir besindir. Dünya sağlık örgütüne göre tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulması önerilmektedir. Bu da yaklaşık 1 çay kaşığı tuza denk gelmektedir. Tuzun içindeki sodyum, sinirlerimizin birbiriyle haberleşmesini sağlar" açıklamasında bulundu.

Gökçen Kökden

Fazla tuz tüketildiğinde vücutta oluşabilecek zararlarından da ifade eden Diyetisyen Efsun Özdemir Arık; "Fazla tuz demek, vücudun su toplaması ve ödem dediğimiz o şişkinliklerin oluşması demektir. En büyük zararı ise damarlaradır. Fazla tuz damarları gerer, bu da yüksek tansiyona davetiye çıkarır. Kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi gibi dertlerin arkasında hep o fazla kaçırılan tuzluk yatmaktadır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı ise kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

Tuz tüketimine dikkat etmek için yapılması gereken beslenme önerilerinden de bahseden Diyetisyen Efsun Özdemir Arık; "Yemeklerin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Sofrada sürekli tuzluk bulundurmak da gereksiz tuz kullanımına yol açabilir. Yemeklere lezzet katmak için yalnızca tuz kullanmak yerine nane, kekik, pul biber, sarımsak, limon ve çeşitli baharatlardan da yararlanılabilir. Evde hazırlanan yemekler tercih edilmeli, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Sebze, meyve, yoğurt, baklagiller ve doğal besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Ayrıca bol su içmek, düzenli uyumak ve spor yapmak da sağlıklı yaşamın önemli parçalarıdır. Hipertansiyon hastaları ise tüm bunların dışında salamura yiyecek, turşu, tuzlu salça, soda, tuzlu peynir, tuzlu zeytin ve tuzlu ekmek tüketmemeye de özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren aşırı tuzlu yiyeceklere alıştırılmasının ileride sağlıksız beslenme alışkanlıklarının oluşmasına neden olabileceğini aktaran Efsun Özdemir Arık, bu yüzden ailelerin çocukların beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Küçük gibi görünen alışkanlıklardaki değişikliklerin uzun vadede insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını belirten Arık; " Unutmayın sağlık en büyük sermayemizdir, sağlığımız için tuz tüketimine dikkat edelim" şeklinde konuştu.

