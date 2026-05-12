Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Silah olarak kullanılmamalı" diyerek uyardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, olağanüstü bir dönemi yaşarken mevkidaşı Al Sani ile önemli konularda fikir alışverişlerinde bulunduklarını bildirdi. Fidan, “Karşılaşılan olağanüstü durumlar bizi daha fazla istişare etmeye zorluyor. Bunun gereği olarak sürekli istişare halindeyiz” ifadesini kullandı.

Müzakerelerde Pakistan’ın rolünü desteklediklerini söyleyen Fidan, “Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaş geri dönülmemeli, savaş kesinlikle çözüm değil. Savaş sadece bölgeye değil, büyün dünyaya istikrarsızlık ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Diplomasinin bir neticeye varması için elimizden geleni yapıyoruz. Hürmüz’ün kapalı olması dünya ekonomisine büyük bir baskı uygulamakta. Dünya bu baskıyı her türlü hissetmekte” diye konuştu.

"HER İKİ TARAF DA SAVAŞIN DURMASINI İSTİYOR"

ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere değinen Fidan, başından itibaren müzakerelere destek verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Müzakerelerin zor tarafları var ama ben iyi taraflardan bahsedeyim. Her iki taraf da savaşın durmasını ve Hürmüz’ün açılmasını istiyor. Problem, bunu nasıl bir önceliklendirme ve ifadelendirme ile kağıda döküleceği. Şu anda ogidip gelen mesajların durumu ortada. Tekrar savaşa dönülmesi, yıkım yaratmaktan başka işe yaramayacak. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için tüm çabaları destekliyoruz. Hemen hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabii ki savaşın başlamaması için büyük bir çaba ortaya koyduk. Ama maalesef savaş başladı. Şu anda en az zararla durdurulması için çaba içerisindeyiz. Her iki ülke de gerçekten çok çabalıyor. Bölgede yıllardır, hatta bölge dışında ciddi sorunlar var. Katar ile büyük bir koordinasyon içerisindeyiz.”

"İSRAİL YAYILMACILIĞI BÖLGEMİZDE BİRİNCİ DERECE GÜVENLİK SORUNU"

Bakan Fidan, Al Sani ile görüşmesinde İsrail konusunu da ele aldıklarını dile getirdi. Fidan, “İsrail yayılmacılığı birinci derecede istikrar ve güvenlik sorunu. Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’deki yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. İsrail'in Gazze’deki ateşkes işgalleri tavan yapmış durumda. İsrail, herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Herkes barış isterken İsrail’in tüm sorunlara şiddet ve yayılmacılıkla bir politika ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu küresel bir sorun haline gelmiştir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır