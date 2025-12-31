Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisi olan kadın hakimin elmacık kemiğini kırdı

Olay geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında yaşandı. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan kadın hâkim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki B.D. ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

'EVDE KİM VAR?' DİYE SORDU ORTALIK KARIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre B.D. önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı B.D.'ye mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. B.D. evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ, LOJMANI BASTI

İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen B.D. kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren B.D., sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı.

KADIN HAKİMİ DARP ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hâkim olamayan B.D. , kadın hâkimi feci şekilde dövdü.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen B.D. evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan B.D. emniyetteki ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.