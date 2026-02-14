HABER

Bursa Valiliğinden Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Fırtınanın, 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın 15 Şubat Pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VALİLİK FIRTINAYA KARŞI UYARDI

Fırtınanın 16 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Fırtınanın, 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bursa Fırtına sağanak yağış
