Toplam 30 il, 605 şüpheli! 2 dev operasyonun düğmesine basıldı

Diyarbakır merkezli 9 ilde 405 şüpheliye karşı dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Ayrıca 21 ilde 200 şüpheliye yönelik birçok suça yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Gözaltılar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var!

Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonları ve kritik detayları duyurdu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplam 605 şüpheliye yönelik düğme basıldı.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 9 İLDE OPERASYON

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve "gizli soruşturmacı" yöntemleri kullanılarak Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indirildiğini belirtti.

"GİZLİ SORUŞTURMACI" DETAYI

Bakan Gürlek paylaşımında şunları kaydetti:

"Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

21 İLDE 200 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Akın Gürlek, 21 ilde gerçekleşen bir başka operasyonu daha açıkladı. Bu operasyonla ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

RASİM OZAN KÜTAHYALI DA GÖZALTINDA

Adana merkezli operasyonda gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu öğrenildi.

