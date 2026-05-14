Türkiye'nin yarısına sarı kodlu uyarı geldi! 39 il için sel tehlikesi: Yağışlar ne kadar sürecek?

Yurdun büyük bölümünde bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, tam 39 il için 'sarı kodlu' alarm verildi. Uzmanlar ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Samsun’un Havza ilçesinde kısa sürede etkili olan şiddetli yağış sele neden olurken, benzer hava olaylarının bugün Türkiye’nin birçok noktasında görülmesi bekleniyor. Özellikle kısa süre içinde yoğun yağış bırakacak sistemlerin dere taşkınlarına ve şehir sellerine yol açabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yaz yağmurlarının kısa süreli ancak çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, bugün yedi bölgede birden kuvvetli yağış görüleceğini söyledi.
En riskli illeri şöyle sıraladı:
Samsun
Ordu
Amasya
Tokat
Çankırı
Nevşehir
Kayseri
Aksaray
Konya
Isparta
Eskişehir
Ankara
Bu illerde kuvvetli sağanakla birlikte dolu yağışı ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son uyarılarına göre, "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Meteorolojiye göre bugün;
Çanakkale’nin doğusu
Balıkesir’in güney ve batısı
İzmir’in iç kesimleri
Manisa
Aydın’ın doğusu
Bursa’nın güney ve doğusu
Bilecik
Kütahya
Afyonkarahisar
Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz’de de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Özellikle;
Bolu
Düzce
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Amasya
Çorum
Tokat
Ordu
Giresun çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.
Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde de sağanakların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, İç Anadolu’da özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini açıkladı.
Risk altındaki iller:
Eskişehir
Ankara
Konya’nın kuzey ve batısı
Çankırı
Yozgat
Sivas
Nevşehir
Aksaray
Kayseri
Niğde
Uzmanlar, ani rüzgar, yıldırım ve dolu yağışına karşı tedbir alınmasını istedi.
Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli sağanak görülecek. Ayrıca Burdur’un doğusu ve Isparta çevrelerinde de yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre İstanbul’da da yağışlar gün içinde etkisini artıracak. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklenirken, özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde su baskını riski bulunuyor.
Meteoroloji’nin haftalık tahmin raporuna göre yağışlı hava sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Hafta sonu boyunca ve mayıs ayının ilerleyen günlerinde de birçok bölgede aralıklarla sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.
