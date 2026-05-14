Türkiye'nin yarısına sarı kodlu uyarı geldi! 39 il için sel tehlikesi: Yağışlar ne kadar sürecek?

Yurdun büyük bölümünde bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, tam 39 il için 'sarı kodlu' alarm verildi. Uzmanlar ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SAMSUN’DAKİ SEL KORKUTTU

Samsun’un Havza ilçesinde kısa sürede etkili olan şiddetli yağış sele neden olurken, benzer hava olaylarının bugün Türkiye’nin birçok noktasında görülmesi bekleniyor. Özellikle kısa süre içinde yoğun yağış bırakacak sistemlerin dere taşkınlarına ve şehir sellerine yol açabileceği belirtildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

"BUGÜN RİSK ÇOK DAHA BÜYÜK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yaz yağmurlarının kısa süreli ancak çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, bugün yedi bölgede birden kuvvetli yağış görüleceğini söyledi.

En riskli illeri şöyle sıraladı:

Samsun

Ordu

Amasya

Tokat

Çankırı

Nevşehir

Kayseri

Aksaray

Konya

Isparta

Eskişehir

Ankara

Bu illerde kuvvetli sağanakla birlikte dolu yağışı ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

SARI KODLU UYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son uyarılarına göre, "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

EGE’DE KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI

Meteorolojiye göre bugün;

Çanakkale’nin doğusu

Balıkesir’in güney ve batısı

İzmir’in iç kesimleri

Manisa

Aydın’ın doğusu

Bursa’nın güney ve doğusu

Bilecik

Kütahya

Afyonkarahisar

Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KARADENİZ HATTINDA SEL RİSKİ

Batı ve Orta Karadeniz’de de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Özellikle;

Bolu

Düzce

Karabük

Kastamonu

Sinop

Samsun

Amasya

Çorum

Tokat

Ordu

Giresun çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde de sağanakların etkili olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU’DA DOLU VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, İç Anadolu’da özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini açıkladı.

Risk altındaki iller:

Eskişehir

Ankara

Konya’nın kuzey ve batısı

Çankırı

Yozgat

Sivas

Nevşehir

Aksaray

Kayseri

Niğde

Uzmanlar, ani rüzgar, yıldırım ve dolu yağışına karşı tedbir alınmasını istedi.

AKDENİZ’DE DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli sağanak görülecek. Ayrıca Burdur’un doğusu ve Isparta çevrelerinde de yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK GÜÇLENECEK

Uzmanlara göre İstanbul’da da yağışlar gün içinde etkisini artıracak. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklenirken, özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde su baskını riski bulunuyor.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Meteoroloji’nin haftalık tahmin raporuna göre yağışlı hava sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Hafta sonu boyunca ve mayıs ayının ilerleyen günlerinde de birçok bölgede aralıklarla sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.