Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon! 60 kişiye gözaltı kararı

Bu sabah Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bazı mal varlıklarına el kondu.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Tepebaşı Belediyesi binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler arama başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, 20’ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi.

"İHALELERDE USULSÜZLÜK"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Zincirleme Suretiyle Nitelikli Zimmet, Evrakta Sahtecilik, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Görevi Kötüye Kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine yapılan soruşturma sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Mali Analiz (MASAK) Raporu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığınca düzenlenen Vergi Tekniği raporları, Vergi Suçu raporları, Sayıştay emekli Denetçileri bilirkişi raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, Polis Kriminal inceleme raporu, HTS- baz analiz raporları, ihbar eden, müşteki ve tanık ifade tutanakları, farklı bankalara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hesapları, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ve tüm soruşturma evrakı kapsamından, Tepebaşı Belediyesinde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı usulsüz belge, fatura (hizmet karşılığı olmayan ve hizmet karşılığından fazla) veya düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek belediye görevlileri ve üçüncü şahıslar ile birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el konulmuştur.

60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan belediye görevlileri 33 kişi ve şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler 27 kişi olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve işyerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

