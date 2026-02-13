HABER

Göğüs yanması sandı, kalbinden kan 'çalan' damar bulundu!

Batman’da göğüs yanması ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki Şükrü Demirtaş’ın kalbe gitmesi gereken kanın bir kısmını akciğere yönlendiren nadir görülen 'anormal damar'ı, endovasküler yöntemle kapatıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ve kentte ilk olma özelliği taşıyan başarılı operasyonun ardından Demirtaş’ın tüm şikayetleri sona erdi.

Batman’da yaşayan Şükrü Demirtaş, göğsünde yanma ve nefes darlığı şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne başvurdu. Yapılan anjiyoda kalbin sağ ana arterinden (RCA) köken alan ve akciğere uzanan anormal bir damar tespit edildi.

KAN 'ÇALAN' DAMAR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdulaziz Taş ile Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Abdurrezzak Teken tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu damarın kalbe gitmesi gereken kanın bir kısmını ‘çalarak’ akciğere yönlendirdiği ve bu nedenle hastada göğüs ağrısı ile nefes darlığına yol açtığı belirlendi.

OPERASYON KENTTE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Literatürde nadir görülen koroner çalma (steal) sendromu tanısı konulan hastaya işlem yapılması kararı alındı. Endovasküler yöntemle gerçekleştirilen embolizasyon işlemiyle, kalpten çıkıp akciğere uzanan ve kanı yönlendiren anormal damar başarıyla kapatıldı.

İşlem sonrası hastanın şikayetlerinde belirgin düzelme sağlandı. Bu uygulamanın Batman’da ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun ardından konuşan Şükrü Demirtaş, “Kalbime giden kanın bir kısmını çalan fazla bir damar olduğunu söylediler. Müdahale ettiler, ameliyatım başarılı geçti. Şikayetlerim kalmadı” dedi.

"KALBE GİDEN KANIN BİR KISMINI ÇALIYORDU"

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doktor Abdurrezzak Teken, “Şükrü amcamız bize 2 hafta önce kardiyoloji bölümüne başvuruyor. Aziz Hocam değerlendiriyor. Göğüs ağrıları ve nefes darlığı olması üzerine bir anjiyo planlıyor. Yapılan anjiyoda anormal bir şeyler görülüyor. Aziz Hoca beni çağırdı. Birlikte değerlendirdik anjiyoyu. Şükrü amcamızda sağ sistemden çıkan anormal bir üçüncü damar tespit ettik. Bu damar akciğere doğru uzanıyordu ve kalbe giden kanın bir kısmını çalıyordu. Ben ve Aziz Hoca işleme girdik. Anormal damarı başarıyla tıkadık. İşlem başarılı geçti. Şikayetleri göğüs ağrısı ve nefes darlığıydı. Amcanın bütün şikayetleri geçti. Bu da bize girişimsel radyoloji ile kardiyolojinin iş birliğinin be kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu tarz vakalar 10 bin ile 100 bin de bir arasında görülebilen nadir vakalar. Batman'da açtığımız girişimsel radyoloji bölümü sayesinde bu tarz nadir vakaları da artık buralarda yapabiliyoruz. Sevkleri azalttık. Bu tarz işlemler için artık hastalarımız şehir dışına gitmeden Batman'da da tedavi olabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

