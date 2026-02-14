HABER

İzmir’de polis denetimi! İki hükümlü yakalandı

İzmir'in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, saat 18.30 sıralarında 504 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan Z.Y. isimli kişinin yapılan GBT-UYAP sorgusunda, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma”, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlarından arandığı, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Z.Y., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

16 YIL İLE ARANIYORDU

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri ,Karşıyaka ilçesinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. GBT-UYAP sorgusu gerçekleştiren A.D.'nin, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'kasten öldürme' suçlarından 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlü, adli mercilere teslim edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İzmir
