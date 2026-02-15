Manisa'da feci kaza! TIR, otomobil ve kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Salihli-Alaşehir kara yolu Beylikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. (55) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce B.T. (27) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen TIR, bu kez A.T. (41) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 sürücünün yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır