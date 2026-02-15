HABER

Ürdün'den İsrail açıklaması

Ürdün, "İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı olmadığını" belirtti.

Ürdün'den İsrail açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kararın yasa dışı olduğu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkını baltaladığı ifade edildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

"İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı olmadığı" vurgulanan açıklamada, Ürdün yönetiminin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğini ve yasalarını dayatma yönündeki her türlü girişimin kınandığı ve bunun kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kudüs'te Müslümanlar ve Hıristiyanların kutsal mekanlarına dönük ihlaller de dahil olmak üzere İsrail'in Batı Şeria'daki tüm fiillerinin yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'i Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran eylemlerden vazgeçmeye zorlama çağrısı yapıldı.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

