Kars’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ’dur’ ihtarına uymayan araçta 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde 2 aracın göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine ekipler araçları durdurmak istedi. Ancak şüpheli araçlardan 1’inin sürücüsü ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan kontrolde 16’sı erkek, 3’ü kadın olmak üzere toplam 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda olay yerinden kaçan sürücüsü A.İ. ile diğer aracın sürücüsü ve araçta bulunan M.B. ile Y.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Türk Ceza Kanunu’nun 79’uncu maddesi kapsamında ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yakalanan 19 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla ve artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

