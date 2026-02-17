HABER

Gece artan ağrılara dikkat! "Kireçlenme" habercisi olabilir

Kireçlenme, tıp dilinde osteoartrit olarak da bilinir. Eklemlerdeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması sonucu ortaya çıkar. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, gece artış gösteren eklem ağrılarına karşı uyarılarda bulundu.

Gece artan ağrılara dikkat! "Kireçlenme" habercisi olabilir

Prof. Dr. Erhan Şükür, gün içinde hareketle baskılanan ağrıların, gece vücudun dinlenmeye geçmesiyle daha belirgin hale gelebildiğini belirtti. Bu durumun uyku kalitesini ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini vurgulayan Şükür, "Kireçlenme, iltihaplı eklem hastalıkları, eklem çevresi yumuşak doku problemleri ve bazı romatizmal durumlar gece ağrılarıyla ilişkilendirilebilir. Bu ağrılar sadece eklemi etkilemekle kalmaz, uyku bölünmelerine yol açarak günlük yaşam kalitesini de düşürebilir" dedi.

Prof. Dr. Şükür, gece uykudan uyandıran ağrılara sabahları belirgin tutukluk, eklemlerde şişlik veya hareket kısıtlılığının eşlik etmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Şükür, "Gece uykudan uyandıran ağrılara; sabahları belirgin tutukluk, eklemlerde şişlik veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa değerlendirme süreci geciktirilmemelidir. Erken dönemde yapılan ortopedik muayene, ağrının altındaki nedenlerin doğru şekilde tespit edilmesine ve sürecin yönetilmesine katkı sağlar" diye konuştu.
Kaynak: İHA

