Batman'da akılalmaz olay! Önce alkol aldılar, sonra bindikleri otomobili kurşuna dizdiler

İlginç adresin olayı Batman oldu! Ekipler gelen ihbar üzerine gittikleri bölgede bir aracı kurşun yağmuruna tutulmuş şekilde buldu. 3 şahsın birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, şahıslardan birinin yaptığı kaza sonrası aracını olay yerine terk ettiği belirlendi. Tartışmanın ardından diğer şahısların ise terk halindeki araca ateş ederek ve taş atarak zarar verdikleri tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez İrmi Mahallesi’nde bir otomobilin camlarının kırık ve terk edilmiş vaziyette olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

MERMİ GİRİŞ İZLERİ BULUNDU

Ekipler, aracın sağ ön kısmından kazalı olduğunu, sağ ön kapısında mermi giriş izleri bulunduğunu ve camlarının kırık olduğunu tespit etti.

12 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Yapılan olay yeri incelemesinde 12 adet 9.19 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olayla ilgili İl Jandarma ekiplerince yapılan değerlendirmede, bilgi sahibi olduğu belirlenen Ü.Y., H.D., İ.Y. ve İ.K. isimli şahısların Karayün köyünde ifadelerine başvuruldu.

ALKOL ALIP TARTIŞMIŞLAR

İ.K. isimli şahsın üzerinde yapılan incelemede ise "Genon 9 Austria" ibareli ruhsatsız tabanca ile 12 adet 9.19 milimetre fişek muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde, F.Ö. ile T.S. ve H.D. isimli şahısların birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, F.Ö.’nün yaptığı kaza sonrası aracını olay yerine terk ettiği belirlendi.

ARACA ATEŞ EDİP TAŞ ATMIŞLAR

Tartışmanın ardından şahısların, terk halindeki araca ateş ederek ve taş atarak zarar verdikleri tespit edildi. Olayla ilgili T.S. ve F.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. İ.K. hakkında ise olaydan bağımsız olarak 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı, H.D. ile birlikte adli mercilere mevcutlu olarak sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA

