Otoparktaki araçlardan 30 milyon çalındı iddiasına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 MİLYON TL İDDİASINDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden K.K. "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli hırsızlık", "nitelikli hırsızlığa teşebbüs", "suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme", R.S. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli hırsızlık" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs", E.K. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs", Ş.K. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından, E.K, M.G, B.B, R.K, O.D. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Otoparkta park halindeki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi ise tutuklandı.