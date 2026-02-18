HABER

Rize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan babası ise ağır yaralandı.

Kaza; ilçeye bağlı Kıyıcık Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Aydın sevk ve idaresindeki 08 ABJ 372 plakalı otomobil sürücüsünün Rize'den Artvin istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra yol üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin iç kısmına çarptı.

Rize de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sek edildi. Araçta sıkışan Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken babası Ziver Aydın ise olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın'ın Artvin'in Borçka nüfusuna kayıtlı olduğu ve Arhavi İlçesi Ulukent Köyü Camii imamı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

