WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı: Kullanıcı alışkanlıkları kökten değişecek!

WhatsApp'ın beta sürümünde yeni bir tasarım keşfedildi. Bu tasarıma bakılırsa, uygulamanın yapısı önemli ölçüde değişeceğe benziyor.

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir tasarım yeniliğine hazırlanıyor gibi görünüyor. Webtekno'da yer alan habere göre; Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarım, uygulamanın alıştığımız sade yapısını önemli ölçüde değiştirecek.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ TASARIMI

Habere göre, Android için yayınlanan beta 2.26.6.9 sürümünde, kullanıcıların en çok etkileşim kurduğu kişilerin Durum güncellemeleri artık Sohbetler sekmesinin en üstünde gösteriliyor. Üstelik bu paylaşımlar, ilgili kişilerin profil fotoğraflarıyla birlikte daha da dikkat çekici bir şekilde sunuluyor.

SESSİZE ALDIKLARINIZ GÖRÜNMEMEYE DEVAM EDECEK

Kullanıcı deneyimi açısından önemli bir detay korunuyor. Eğer bir kişinin durum güncellemelerini daha önce sessize aldıysanız, bu paylaşımlar üst çubukta da görünmeyecek. Yani kontrol hâlâ sizde.

Şu an için bu tasarım değişikliği yalnızca Android beta sürümünde tespit edildi. iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PEKİ BU ÖZELLİK KAPATILABİLECEK Mİ?

Şu an için yeni tasarımın tamamen kapatılıp kapatılamayacağına dair bir bilgi yok.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
