HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesi Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 VD 868 plakalı kamyonetin sürücüsü Ramazan Çolak (59), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek yan yattı.

Karşı şeride geçen kamyonet, o sırada karşı yönden gelen Mehmet E. idaresindeki 20 AIF 345 plakalı hafif ticari minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli de feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti 1

BABA OĞUL KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak'ı (19) kamyonetin içerisinde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ramazan Çolak ve araçta bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli de feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti 2

PAZARCILIK YAPIYORLARDI

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun şarküteri ürünleri üzerine pazarcılık yaptıkları, Tavas pazarında satış yaptıktan sonra ikamet ettikleri Serinhisar ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Şubat 2026
19 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Define için evinin bahçesine 40 metre derinlikte kuyu açtıDefine için evinin bahçesine 40 metre derinlikte kuyu açtı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: "Anlaşma yapmalıyız"ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: "Anlaşma yapmalıyız"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.