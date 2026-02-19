HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katıldı. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. TBMM bünyesinde kurduğumuz komisyon 5 Ağustos'tan itibaren yürüttüğü çalışmaları dün itibariyle nihayete erdirdi." ifadelerini kullandı.

Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. TBMM bünyesinde kurduğumuz komisyon 5 Ağustos'tan itibaren yürüttüğü çalışmaları dün itibariyle nihayete erdirdi."

"Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu"

