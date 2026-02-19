HABER

Teravih namazına giderken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, gelini yaralandı

Sivas’ta teravih namazı için yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve kaynanaya otomobil çarptı. Kaynana olay yerinde öldü, gelin ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi’ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen N.A. ve gelini Z.A’ya, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı Chevrolet marka otomobil çarptı.

TERAVİH NAMAZINA GİDİYORLARDI, OTOMOBİL ÇARPTI

N.A. olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Z.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

19 Şubat 2026
19 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza teravih
