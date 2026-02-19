HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı

Gazze Barış Kurulu'nun ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ilk toplantısı sırasında toplantının düzenlendiği bina yakınlarında toplanan Filistin destekçisi bir grubun gerçekleştirdiği protesto gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı

Gazze Barış Kurulu'nun ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen toplantısına ev sahipliği yapan ABD Barış Enstitüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bina önünde Filistin destekçisi bir grup protesto düzenledi. Toplantı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren enstitü çevresinde polis bariyerleri kurulurken, giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırıldı.

Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı 1

ABD'DEKİ GAZZE TOPLANTISI ÖNCESİ PROTESTO

Bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi konuşlandırılırken, protestocular yakın bir alanda toplanarak gösteri yaptı. Toplantının sürdüğü saatlerde bina önünde toplanan protestocular, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Özgür Filistin" sloganları attı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "Soykırımcı Netanyahu" pankartları taşıdı. Göstericiler, uluslararası toplumun Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardımın artırılması için daha güçlü adımlar atması çağrısında bulundu.

Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı 2

İKİ PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Gösteri sırasında güvenlik kurallarını ihlal ettiği iddia edilen 2 protestocu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis müdahalesinin ardından protesto kısa süreli gerginliğe sahne olsa da olay büyümeden kontrol altına alındı. Gazze Barış Kurulu toplantısı enstitü binasında devam ederken, protestocular bir süre daha slogan atmaya devam etti. Güvenlik güçleri, gösterinin kontrollü şekilde sona ermesi için bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı 3

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Protesto sırasında güvenlik güçleri, enstitü çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Polis ekipleri protestocuların bina girişine yaklaşmasını engellerken, toplantıya katılan heyetlerin güvenli şekilde giriş çıkış yapabilmesi için çevrede trafik akışı da kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktıİzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktı
Teravihe giderken otomobil çarpan kadın öldü, gelini yaralandıTeravihe giderken otomobil çarpan kadın öldü, gelini yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Protesto Gazze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.