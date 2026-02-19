HABER

Şehit yakınları ve gaziler ilk iftarda bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında, Diyarbakır’da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında bir araya geldi.

Yurt genelinde düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" programı Diyarbakır’da da düzenlendi. İftar programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Duaların okunmasının ardından konuşma yapan Vali Zorluoğlu, bugün tüm şehirlerde olduğu gibi Diyarbakır'da da ilk iftarı kıymetli şehit aileleri ve gazilerle birlikte açtıklarını söyledi.

İLK İFTAR ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE

Vali Zorluoğlu, "Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün ülkemizde ve özellikle de şehrimiz Diyarbakır'da huzurdan, güvenden, üretimden ve istikrardan söz edebiliyorsak, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde hür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bundaki en büyük pay hiç şüphesiz kahraman şehitlerimizin ve değerli gazilerimizindir.

Diyarbakır özelinde son yıllarda güçlenen huzur ve güven ortamının ticaretini, sosyal hayatı nasıl canlandırdığını, ekonomik ve kültürel hareketliliği nasıl artırdığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu şehirde artık üretimi, yatırımı, sanayiyi, turizmi, gençlerin geleceğini ve hayallerini konuşuyoruz. Parklarda oynayan çocuklarımızın neşesini, caddelerde geç saatlere kadar devam eden canlı sosyal ve ticari hayatı hep birlikte yaşıyoruz. Terörün gölgesinin çekilmesiyle Diyarbakır'ın gerçek kimliğine, kadim ve vakur duruşuna yeniden kavuştuğuna da hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu normalleşmenin arkasında da yine siz kıymetli şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve şehadetlerimiz, kahramanlarımızın payı çok büyüktür" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BURAYA ŞEHİTLERİMİZ TAŞIDI, GAZİLERİMİZ TAŞIDI"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili aklında hala bir takım tereddütler bulunanların olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız kısa bir süre önce sizlere birer mektup göndermiştir ve orada şu ifadeye yer vermiştir, sizlere şu sözü vermiştir. Demiştir ki, ‘Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.’ O nedenle hepiniz lütfen müsterih olunuz. Hiç kimsenin şehitlerimizin aziz hatıralarını lekelemesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birinize minnettarız ve sizlerin hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz."

Ezanın okunmasının ardından iftarlar açıldı ve İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kapanış duası edildi. Vali Zorluoğlu programın ardından misafirlerle tek tek fotoğraf çektirdi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

