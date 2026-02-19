HABER

Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı

Mersin’de polis ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması amacıyla son bir ay içerisinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda hükümlü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Mersin de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı 1

10 YILDAN 98 YILA KADAR KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 555 KİŞİ

Operasyonlar kapsamında; hırsızlık, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı, tehdit ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişiler arasında 10 yıldan 98 yıl 11 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Toplamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişinin cezaevine teslim edildiği ifade edildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

19 Şubat 2026
Kaynak: İHA

