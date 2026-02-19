Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye ziyaret: "Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı belli"

Ankara'da gözler bugün Mansur Yavaş'ın İYİ Parti ziyaretindeydi. Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 40 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlar görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Yavaş ve Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

YAVAŞ: "HARAM LOKMA BOĞAZIMDAN GİRMEZ"

Yavaş: Beni ilgilendiren, soruşturulan hiçbir karar yok şu anda. Ankara şeffaf şekilde, yolsuzluktan uzak yönetiliyor. Haram para gırtlağımızdan giremez. Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Ankara halkının mallarına konan, milyarlarca lira zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir.

Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş, oradan müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir.

İYİ PARTİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Dervişoğlu: Herhangi bir ittifak görüşmemiz söz konusu değil.

SÜREÇ RAPORU

Dervişoğlu: Komisyon raporunda Türk milleti kavramı yok. Öcalan’a özel yasa işaretleri var.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Yavaş: Erken seçime ihtiyaç olduğu belli. Anketlerde de yayınlanıyor. Vatandaşın çağrısına cevap vermek lazım.

Dervişoğlu: Halk seçim isterse iktidar kaçamaz. Halk üzerine düşeni yapacaktır diye umut ediyorum.