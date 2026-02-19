HABER

Apple'ın renkli davetiyesi neler fısıldıyor? İşte 4 Mart etkinliğinin olası yıldızları

Apple, 4 Mart'ta düzenleyeceği özel bir etkinliğe hazırlanıyor. Etkinlikte iPhone 17e de dahil olmak üzere birçok ürünün tanıtılması bekleniyor. İşte 4 Mart'taki Apple etkinliğinin olası yıldızları...

Apple'ın renkli davetiyesi neler fısıldıyor? İşte 4 Mart etkinliğinin olası yıldızları
Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın yapacağı yeni duyurularda. Apple, seçilmiş gazetecileri ve içerik üreticilerini 4 Mart Çarşamba günü New York, Londra ve Şanghay'da eş zamanlı gerçekleştirilecek "Apple Experience" etkinliğine davet etti. Bu organizasyonun geleneksel bir Apple etkinliği kadar büyük çaplı olmayacağı düşünülse de, teknoloji basınının önemli isimlerinin davet edilmiş olması yeni donanımların yolda olduğuna işaret ediyor.

RENKLİ DAVETİYE NEYİN İPUCUNU VERİYOR?

Etkinlik davetiyesinde yer alan sarı, yeşil ve mavi disklerden oluşan renkli Apple logosu büyük dikkat çekti. Sızıntılarıyla bilinen Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPhone çipli yeni bir uygun fiyatlı MacBook modeli için bu üç rengin yanı sıra pembe rengi de test ediyordu. Bu da etkinlikle iPhone çipli ve uygun fiyatlı MacBook'larda tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

BEKLENEN YILDIZ: IPHONE 17E

Uygun fiyatlı MacBook dışında etkinlikte tanıtılma ihtimali en yüksek ikinci ürün iPhone 17e olarak öne çıkıyor. iPhone 16e'nin donanım olarak güncellenmiş halefi olacak bu modelin; dört temel yükseltmeyle gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında MagSafe desteği, A19 çip, daha hızlı 5G bağlantısı için C1X modem ve Wi-Fi 7 teknolojisi için N1 çipi yer alıyor.

TANITILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER OLASI ÜRÜNLER NELER?

Apple'ın bu "Özel Deneyim" etkinliğinde sahneye çıkarabileceği diğer donanım güncellemeleri şu şekilde listeleniyor:

  • M4 Çipli iPad Air
  • A18 Çipli iPad 12
  • M5 Çipli MacBook Air
Tüm bunların yanı sıra güncellenmiş Apple TV, HomePod mini ve yeni bir akıllı ev merkezi (home hub) ürünü gibi ürünler de uzun süredir bekleniyor. Ancak bu akıllı ev cihazlarının 4 Mart'taki etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

