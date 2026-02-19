Hoş Geldin Bay Bond: Yeni 007 First Light oyunundan Türk oyuncuları sevindirecek haber!

Oyun dünyasında uzun süredir Türkçe dil desteğine sahip olup olmayacağı sosyal medyada tartışma konusu olan "007 First Light" için beklenen resmi açıklama geldi.

007 FIRST LIGHT TÜRKÇE DİL SEÇENEĞİ İLE GELECEK

Çıkışına yaklaşık üç aylık bir süre kalan yapımın geliştirici ekibi, X üzerinden yaptıkları sürpriz duyuruyla Türk oyuncuların yüzünü güldürdü. James Bond evreninde geçecek olan iddialı yapımda Türkçe dil seçeneği resmen kesinleşti.

"HOŞ GELDİN, BAY BOND"

Oyunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşım, doğrudan Türk oyuncuları hedef aldı. Geliştirici ekip IO Interactive, duyuruya "Türk halkı, size müjdeli haberimiz var!" sözleriyle başladı. Yapılan resmi açıklamada "Hoş geldin, Bay Bond" ifadesine yer verilerek, oyunun desteklediği mevcut dillerin arasına Türkçe'nin de eklendiği müjdelendi.

Turkish community, we’ve got good news!



Alongside our currently supported languages, 007 First Light will also launch with Turkish language text on May 27, 2026. Hoş geldin, Bay Bond.



007 FIRST LIGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

007 First Light, 27 Mayıs 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Doğrulanan bilgilere göre yapım, çıkışıyla birlikte oyunculara hem Türkçe dil hem de Türkçe metin desteği sunacak. Böylece Türk oyun tutkunları, James Bond'un dünyasına tamamen anadilinde, kesintisiz bir şekilde dahil olabilecek.

ÜCRETSİZ DELUXE SÜRÜM YÜKSELTMESİ ŞANSI

Türkçe dil desteği müjdesiyle birlikte oyuncuları sevindirecek bir başka detay daha paylaşıldı. Yapımcı ekip, heyecanlarını yorumlarda paylaşan oyunculara seslenerek, "007 First Light'da deneyimlemek için en çok heyecan duyduğunuz şeyi yorum olarak paylaşın ve şimdi ön sipariş verdiğiniz takdirde ücretsiz Deluxe Sürüm Yükseltmesi kazanın." müjdesini verdi.