Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Bakan Gürlek: "Söz konusu hesaplara süre verilecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleden FETÖ yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmalara, ALO Adalet hattından yargı teşkilatının işleyişine kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Gürlek, suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini vurgularken, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla süreceğini söyledi.

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle “sonuna kadar” mücadele ettiğini ifade eden Gürlek, “Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sitemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor. Ancak bu konuda kararlıyız” dedi.

"SSÇ TANIMINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Son dönemde kamuoyunu meşgul eden ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramına ilişkin 12. Yargı Paketi'nin ele alınacağını vurgulayan Gürlek, “Suça sürüklenen çocuk ile ilgili 12. Yargı Paketi'ne bir ekleme çalışması yapacağız. Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz” diye konuştu. Çalışmaların takvimine ilişkin de bilgi veren Gürlek, “Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce meclisimize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa’da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

'SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELE' VURGUSU

Suç örgütleri ve sokak çetelerinin kanunu boşluklardan yararlanıp istismar ettiğini vurgulayan Gürlek, “11’inci Yargı Paketi’nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldı. 12’nci Yargı Paketi hazırlıkları ise devam ediyor" diye konuştu. Atlas ve Minguzzi cinayetleri sonrasında acılı aileleri aradığını anlatan Gürlek, çocuk kavramının yaş aralığına ilişkin değerlendirmesinde, “Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız” dedi.

"SOSYAL MEDYA YASASINDA BTK DEVREYE GİRECEK"

Sosyal medya alanında yürütüldüğü belirtilen düzenleme çalışmalarına da değinen Gürlek, “Sosyal medyayla ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Aile Bakanlığımız ile bu konuda da yakın temas içerisindeyiz ve birlikte bu çalışmamızı yöneteceğiz.” diye konuştu. Yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) devreye gireceğini belirten Gürlek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınabileceğini anlatarak, “Yasanın meclisten geçmesinin ardından devreye BTK girecektir. Söz konusu hesaplara bir süre verilecektir. O süre içerisinde doğrulamalar yapılabilir” dedi.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Kimlik doğrulamanın esas olacağını vurgulayan Gürlek, “Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak.” değerlendirmesinde bulundu. Cezai sorumluluk vurgusu yapan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum.”

"FETÖ İLE MÜCADELEDE GEVŞEME OLAMAZ"

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. bu konuda herhangi bir gevşeme asla söz konusu olamaz."

'ALO ADALET HATTINDA PİLOT İL İSTANBUL

Vatandaşın yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesi amacıyla ‘Alo Adalet’ hattının kurulacağını vurgulayan Gürlek, bu çalışmada pilot uygulamanın İstanbul’da başlatılacağını söyledi. Uygulamanın yapay zeka destekli tasarlanacağını dile getiren Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı: “Alo Adalet hattını kuracağız. Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeyi ya da 'Alo Adalet' hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir.”