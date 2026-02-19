5 günlük bebeği döverek sakat bırakmıştı: Mahkemede kendini savundu!

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Bağrıyanık, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

CANİ AÇIKLAMA

Olayın kendisinden kaynaklanmadığını öne süren Bağrıyanık, bir anlık refleksle hareket ettiğini belirtti. Kendisinin de bir bebeği olduğunu dile getiren sanık, zarar verme kastının bulunmadığını savunarak pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep ederek, yargılamanın sağlıklı ilerlemesi için duruşmaların kapalı yapılmasını istedi, dosyanın basına yanlış aktarıldığını savundu.

Müşteki avukatı ise Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunu kabul etmediklerini belirterek, yeni bir rapor alınmasını talep etti ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının tahliye ve yargılamanın kapalı yapılmasına yönelik taleplerini reddederek tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.