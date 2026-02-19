Rafa kalkan proje geri döndü: Meta imzalı akıllı saat yolda!

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran aynı zamanda sanal gerçeklik başlıkları ve akıllı gözlükleri bulunan Meta, görünüşe göre daha önce rafa kaldırdığı akıllı saat projesini yeniden canlandırıyor.

META BİR AKILLI SAAT PLANLIYOR

The Verge'ün The Information'ın haberinden aktardığı bilgilere göre Meta, bu yılın sonlarında sağlık takibi ve yapay zeka özelliklerine sahip bir akıllı saati, Meta Ray-Ban Display akıllı gözlüklerinin güncellenmiş bir versiyonuyla birlikte piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu akıllı saatin, 2027'ye ertelediği bildirilen "Phoenix" kod adlı karma gerçeklik gözlüklerinden önce çıkacağı söyleniyor.

DÖRT YILLIK ARANIN ARDINDAN GELEN "MALİBU 2"

Meta daha önce de akıllı saat çıkartmayı düşünmüş ancak 2022 yılında, teknik zorluklar ve maliyet kesintisi önlemleri nedeniyle bu planlarını iptal etmişti.

"Malibu 2" kod adlı yeni saat hayata geçerse bu durum; önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilecek ve potansiyel olarak Meta'nın gözlük serisine rakip olabilecek yapay zeka destekli akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı söylenen Apple ile rekabeti kızıştıracak. Meta ayrıca Google, Garmin, Samsung, Fitbit ve diğer teknoloji devleriyle ciddi bir rekabet yaşayacak.

NÖRAL BİLEKLİĞİN YERİNİ ALABİLİR

Şirketin Ray-Ban Display gözlükleri şu anda hareket kontrolleri için bir nöral bilekl kullanıyor. Sektördeki beklenti, geliştirilen bu yeni akıllı saatin söz konusu nöral bilekliğin yerini alabileceği ve ekosistemi tek bir cihazda birleştirebileceği yönünde.