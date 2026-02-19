HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İmzalar atıldı! Türkiye'de bir belediye uzaya uydu gönderecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uzaya uydu gönderen ilk belediye olma hedefiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile "Küp Uydu" projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Altay, "Kendi uydusunu yapan ilk belediye olarak Türkiye'de tarihe not düşecek bir işi birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalar atıldı! Türkiye'de bir belediye uzaya uydu gönderecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina'da Altay ile NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından "Küp Uydu" projesinin imzaları atıldı.

Altay, burada yaptığı açıklamada, belediyecilik tarihi açısından önemli bir başlangıç yaptıklarını, üniversiteyle yapacakları uydudan, imardan trafiğe, kuraklıktan su kaynaklarının korunmasına ve moloz atıklarının denetimine kadar birçok alanda faydalanabileceklerini ifade etti.

İmzalar atıldı! Türkiye de bir belediye uzaya uydu gönderecek 1

Diğer şehirlerde temel belediyecilik hizmetleriyle uğraşıldığı bir dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uydu yapmayı, fırlatmayı ve bu teknolojiyi kullanmayı konuştuklarını belirten Altay, "İnşallah bu imzalar diğer şehirlerimize, diğer üniversitelerimize de örnek olur, üniversitemizde yetişen öğrencilerimiz Türkiye'nin uzay yolculuğunda çok önemli işler yaparlar. Biz de onların geliştirdiği bu uydu sayesinde şehrimizi çok daha akıllı hale getirecek, şehirde belediyecilik uygulamalarımızı çok daha ekonomik, hızlı ve verilerin kontrolünün bizde olduğu bir sürece başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"KONYA, TÜRKİYE TARİHİNE ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞMÜŞ OLACAK"

Proje için heyecanlı olduğunu vurgulayan Altay, "Kendi uydusunu yapan ilk belediye olarak Türkiye'de tarihe not düşecek bir işi birlikte yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlar arası işbirliğine çok önem veriyoruz. Bu konudaki en önemli partnerlerimizden birisi de Necmettin Erbakan Üniversitemiz. Birlikte birçok alanda çalışıyoruz. İnşallah bu başlangıçta yine teknoloji ve uzay alanında hayırlı bir başlangıç olacak." değerlendirmesini yaptı.

İmzalar atıldı! Türkiye de bir belediye uzaya uydu gönderecek 2

NEÜ Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi ile birlikte bir uydu inşa etmek için yolculuğa çıktıklarına değinen Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah 3 yıllık bir süre zarfında öncelikle üniversitemizin bu yeterliliği kazanması için gerekli altyapı tesislerini inşa edeceğiz. Öğrencilerimiz bunun tasarımından yapılmasına kadar süreçte yeni yeterlilikler kazanmış olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bu uyduyu da fırlatarak belediyecilik hizmetlerini planlı şekilde devam ettirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah imkanlar el verir bu uyduyu fırlatmayı başarabilirsek Konya, Türkiye tarihine önemli bir not düşmüş olacak."

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da projenin Türkiye'deki belediyelere ve belki de dünyadaki birçok belediyeye örnek olacağına inandığını vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem olduUraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem oldu
Dünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardıDünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Büyükşehir Belediyesi Uydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.