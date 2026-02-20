HABER

Köpekten kaçarken otobüsün altında kaldı! Metrelerce sürüklenen üniversite öğrencisi yaşam mücadelesi veriyor

Trabzon'da meydana gelen bir kaza herkesi dehşete düşürdü. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül kaldırımda yürüdüğü sırada bir köpek, genç kıza havlamaya başladı. Korkuyla kaçmaya başlayan Gül, yola atladı. O sırada hızla gelen belediye otobüsü ise Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen üniversite öğrencisi ağır yaralandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde kaldırım üzerinden yürüyerek kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21) sokak köpeğinin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak köpekten kaçmak isterken yola atladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR! HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ameliyata alınan Gül'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, köpeğin havlamasıyla genç kadının kaçmaya başladığı ve sonra yola çıktığı görüldü. Hızla gelen otobüsün ise kadına feci şekilde çarptığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

