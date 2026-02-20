HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Meteoroloji, Trakya ve Ege kıyılarında sağanak yağış, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale ve Ege kıyıları ise sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Tahminlere göre Trakya, Çanakkale ve Ege kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Özellikle Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, özellikle kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

8 İLDE SARI KODLU UYARI

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 1

Uyarı yapılan 8 il şu şekilde:

Aydın,

Balıkesir,

Çanakkale,

Edirne,

İzmir,

Kırklareli,

Manisa,

Muğla.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde kaydedildi:

  • Kırklareli 3/15 derece.
  • İstanbul 8/15 derece.
  • Denizli 3/17 derece.
  • İzmir 8/18 derece.
  • Adana 5/19 derece.
  • Ankara -1/12 derece.
  • Samsun 4/18 derece.
  • Erzurum -11/5 derece.
  • Malatya -3/11 derece.
  • Kars -12/3 derece.
  • Diyarbakır 0/13 derece.
  • Gaziantep 2/13 derece.

20 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 2

21 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 3

22 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 4

23 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 5

24 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı! 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonet kasasında battaniyeyle saklanan 11 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandıKamyonet kasasında battaniyeyle saklanan 11 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
Google duyurdu! Yapay zekada ezber bozan gelişmeGoogle duyurdu! Yapay zekada ezber bozan gelişme

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına meteoroloji genel müdürlüğü mgm sağanak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.