Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli sağanak ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale ve Ege kıyıları ise sağanak yağışlı geçecek. İç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Tahminlere göre Trakya, Çanakkale ve Ege kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Özellikle Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, özellikle kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

8 İLDE SARI KODLU UYARI

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Uyarı yapılan 8 il şu şekilde:

Aydın,

Balıkesir,

Çanakkale,

Edirne,

İzmir,

Kırklareli,

Manisa,

Muğla.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde kaydedildi:

Kırklareli 3/15 derece.

İstanbul 8/15 derece.

Denizli 3/17 derece.

İzmir 8/18 derece.

Adana 5/19 derece.

Ankara -1/12 derece.

Samsun 4/18 derece.

Erzurum -11/5 derece.

Malatya -3/11 derece.

Kars -12/3 derece.

Diyarbakır 0/13 derece.

Gaziantep 2/13 derece.

