Karmaşık görevlerin Google imzalı yeni zekası: Gemini 3.1 Pro duyuruldu! İşte sunulan yenilikler

Teknoloji devi Google, bugüne kadarki en akıllı ve karmaşık problemleri çözmek üzere tasarladığı yeni yapay zeka modeli Gemini 3.1 Pro'yu resmi olarak duyurdu. Basit yanıtların yeterli olmadığı zorlu görevlerin üstesinden gelmek için geliştirilen modelin, artırılmış temel zeka seviyesiyle son kullanıcıdan geliştiricilere kadar geniş bir yelpazede kullanıma sunulmaya başlandığı belirtildi.

AKIL YÜRÜTME PERFORMANSINI İKİYE KATLADI

Google'ın yayınladığı bilgilere göre Gemini 3.1 Pro, karmaşık problem çözme görevlerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Bir yapay zeka modelinin tamamen yeni mantık kalıplarını çözme yeteneğini ölçen zorlu ARC-AGI-2 testinde %77.1 oranında bir skor elde eden 3.1 Pro, bu sonuçla bir önceki model olan Gemini 3 Pro'nun akıl yürütme performansını iki katından fazla artırmayı başardı. Yeni model, verileri sentezlemek veya karmaşık konuları açıklamak gibi derinlemesine analiz gerektiren işlerde öne çıkıyor.

ROMANDAN WEB SİTESİNE

Google, Gemini 3.1 Pro'nun gelişmiş akıl yürütme kapasitesini çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi. Modele Emily Brontë'nin klasikleşmiş "Uğultulu Tepeler" romanı için modern bir kişisel portföy hazırlaması söylendiğinde, model metni sadece özetlemekle kalmadı. Romanın atmosferik tonunu akıl yürüterek analiz eden yapay zeka; baş karakterin özünü, ruhunu ve hikayenin hissiyatını yansıtan şık ve çağdaş bir web sitesi tasarlamayı başardı.

GEMINI 3.1 PRO KİMLERE SUNULUYOR?

Paylaşılan bilgilere göre, güncellemeleri doğrulamak ve otonom iş akışlarını daha da ileriye taşımak amacıyla ön izleme sürümüyle yayınlanan Gemini 3.1 Pro üç farklı grupta erişime açıldı: