HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Taraklı ilçesi Göynük yolu Ekinçiler Mahallesi yol ayrımında öğle saatlerinde meydana geldi.

Yolda seyreden Y.P. idaresindeki dorse yüklü tır ile İbrahim Karakaş'ın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Y.P. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Karakaş'ın cansız bedeni ise morga sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik yolun temizlenmesiyle normal seyrine döndü.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi caminin istinat duvarı çöktüTarihi caminin istinat duvarı çöktü
200 yıllık anlayış değişiyor! Birden fazla hastalığa tek aşı200 yıllık anlayış değişiyor! Birden fazla hastalığa tek aşı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.