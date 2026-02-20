Tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Taraklı ilçesi Göynük yolu Ekinçiler Mahallesi yol ayrımında öğle saatlerinde meydana geldi.

Yolda seyreden Y.P. idaresindeki dorse yüklü tır ile İbrahim Karakaş'ın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Y.P. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Karakaş'ın cansız bedeni ise morga sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik yolun temizlenmesiyle normal seyrine döndü.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

