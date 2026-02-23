HABER

Herkes iOS 26.4'ü beklerken... Apple'dan iPhone 17e öncesi sürpriz hamle!

İddiaya göre Apple, iOS 26.4 öncesi iOS 26.3.1 güncellemesini test etmeye başladı. iOS 26.3.1 güncellemesinin hata düzeltmeleri içermesi ve iki hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Bu güncelleme, iPhone 17e gibi yeni ürünlerden bazılarına destek de içerebilir.

Enes Çırtlık

Apple'ın yeni ürün tanıtımları için takvim daralırken, arka planda yürütülen yazılım testleri de hız kesmeden devam ediyor. MacRumors'ta yer alan habere göre, yaklaşan yeni "Apple Experience" etkinlikleri öncesinde Apple yazılım mühendislerinin şu anda iOS 26.3.1 sürümünü test ettiği ortaya çıktı.

IOS 26.3.1 TESTTE

Gelecek iOS sürümleri için güvenilir bir gösterge olarak kabul edilen MacRumors ziyaretçi günlüklerine göre, iOS 26.3.1 sürümü şu an test aşamasında bulunuyor. Hata düzeltmeleri ve/veya güvenlik açıklarını gideren küçük bir yama olması beklenen bu güncellemenin, önümüzdeki iki hafta içinde yayınlanması muhtemel görünüyor.

IOS 26.3.1 NELER İÇERECEK?

Apple, geçtiğimiz ay da hata düzeltmeleri ve ikinci nesil AirTag desteği içeren iOS 26.2.1 sürümünü yayınlamıştı. Benzer şekilde, iOS 26.3.1'in de Apple'ın Mart ayının ilk haftasında duyurması beklenen (örneğin iPhone 17e gibi) bazı yeni ürünler için destek içerebileceği düşünülüyor; ancak haberde şu an için bunun yalnızca bir spekülasyon olduğu özellikle belirtiliyor.

Herkes iOS 26.4 ü beklerken... Apple dan iPhone 17e öncesi sürpriz hamle! 1

Son iddialara göre Apple, 2 Mart Pazartesi'den 4 Mart Çarşamba'ya kadar üç gün sürecek bir ürün duyuru serisi planlıyor. Seçilmiş gazeteciler ve içerik üreticilerinin, 4 Mart günü New York, Londra ve Şanghay'da düzenlenecek "Apple Experience" etkinliğinde bu ürünleri bizzat deneme şansı bulması bekleniyor.

IOS 26.4 DE GELECEK

iOS 26.3.1, bu ayın başlarında yayınlanan iOS 26.3 ile muhtemelen Mart sonu veya Nisan başında gelecek olan iOS 26.4 arasında bir geçiş güncellemesi görevi görecek. Kişiselleştirilmiş Siri sürümünden yoksun olsa da iOS 26.4'ün; Apple Music, Apple Podcasts, CarPlay ve daha birçok alanda çok sayıda yeni özellik ekleyen nispeten önemli bir güncelleme olması bekleniyor.

