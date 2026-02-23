HABER

Ünlü yönetmen Seren Yüce'yi vurmuşlardı! 'Şapkalı Volkan' çetesi çökertildi

5 ilde düzenlenen operasyon, ünlü yönetmen Seren Yüce'nin vurulması ve S Class Otomotiv'in kurşunlanması gibi olaylarla nam salan 'Şapkalı Volkan' çetesi çökertildi.

Ünlü yönetmen Seren Yüce'yi vurmuşlardı! 'Şapkalı Volkan' çetesi çökertildi
Doğukan Akbayır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma", "tehdit" ve "haraç" suçlarıyla ünlenen 'Şapkalı Volkan' grubuna üye 41 şüpheli gözaltına alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, operasyonlar 5 ilde gerçekleştirildi.

Ünlü yönetmen Seren Yüce yi vurmuşlardı! Şapkalı Volkan çetesi çökertildi 1

KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Gasp Büro Ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 132 gram "taş kokain" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 7'sinin kadın, 3'ünün ise 18 yaşından küçük olduğu, polis ekiplerinin de örgüte yönelik düzenlediği 5. dalga operasyon olduğu öğrenildi. Böylece emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi.

LİDERLERİ FRANSA'DA YAKALANDI

Çetenin lideri Volkan Ramazan A. ve beraberindeki 3 kişi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Lider Volkan Ramazan A., Fransa'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi. Örgütün sanal ağlar kullanarak 18 yaşından küçük çocuklara güç ve para vaat ederek suça sürükledikleri, eylem sonucunda da para vermedikleri öğrenildi.

ÜNLÜ YÖNETMEN SEREN YÜCE'Yİ VURMUŞLARDI

İstanbul'da aralarında kanlı saldırıların da bulunduğu 55 olay gerçekleştirdiği belirlenen çete, yönetmen Seren Yüce'yi 'O işin bedeli 5 milyon parayı vereceksin' mesajıyla tehdit ederek kurye kılığında vurarak yaralamıştı.

S CLASS OTOMOTİV'İ DE KURŞUNLAMIŞLARDI

Çete, müşteri ve yatırımcıları 11 milyar TL dolandırarak kayıplara karışan Şahin Ç.nin sahibi olduğu S Class Otomotiv'i de 20 milyon TL haraç için kurşunlamasıyla gündeme gelmişti. Çete son olarak Kocaeli Gebze'de yaşayan İpek ailesini hedef almış, 500 bin dolar haraç isteyerek evlerini kurşunlamıştı. Daha sonra da eve el bombalı saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
çete
