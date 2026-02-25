Ordu'da Ramazan denetimleri sürüyor

Ordu'da Ramazan ayıyla birlikte gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın, pastane, market ve kasaplarda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihinden imalathane temizliğine, hijyen şartlarından çalışma belgelerine kadar birçok kriter incelendi.

2025'te 223 işletmeye 14 milyon lira ceza



Altınordu ilçesinde yapılan denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ramazan ayının gıda tüketiminde artışa neden olduğunu, bu nedenle denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi. Ay, geçen yıl il genelindeki 6 bin 900 işletmede yaklaşık 13 bin denetim yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 223 işletmeye toplam 14 milyon lira civarında cezai işlem uygulandığını ifade etti.

"Ramazan ayında tüketim arttığı için risk faktörü yükseliyor"



Müdür Ay, Ramazan döneminde unlu mamuller, tatlı, pasta ve şekerli ürünlerde tüketimin arttığını belirterek, "Denetim mantalitemiz tamamen riske dayalı analiz üzerine kurulu. Ramazan ayında özellikle fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve şekerli mamuller üreten yerlerde tüketim çok yoğun. Dolayısıyla bu işletmelerin hem üretim hem de satış süreçlerinde hata payı azalmalı. Biz de buna uygun şekilde denetimlerimizi artırıyoruz" diye konuştu.

Gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Ay, denetimlerde yalnızca işletmelerin yüzeysel temizliğine değil, belgelere ve kayıt sistemine de bakıldığına dikkat çekerek, "Bazı ekipmanlar birkaç kullanımın ardından yıkanmalı, bazıları ise tek kullanımlık olmalı. Bu kurallara uyulup uyulmadığını inceliyoruz. Zemin temizliği, tezgâhların uygunluğu, dolapların hijyeni gibi detaylar bizim için oldukça kritik" şeklinde konuştu.

"Haşere mücadele kayıtlarına mutlaka bakıyoruz"



Denetimlerin önemli başlıklarından birinin de haşere kontrolü olduğunu kaydeden Ay, işletmelerin bu hizmeti ruhsatlı firmalardan düzenli olarak almak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Ziyaret ettiğimiz işletmelerde mutlaka haşere mücadele kayıtlarına bakıyoruz. Çünkü gıda güvenliğini en çok riske atan unsurlardan biri budur. İşletmeler hem bu hizmeti almak hem de kayıt altında tutmak zorunda" dedi.

Ay, ayrıca bakanlık tarafından geçen yıl yürürlüğe alınan karekod uygulamasının önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız 'Tarım Cebimde' uygulamasını indirerek işletmenin güncel denetim bilgilerini doğrudan görebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır