16 yaşındaki Defne'den acı haber! Kullandığı motor sonu oldu

Mersin'de meydana gelen motor kazasında 16 yaşındaki Defne Su Çelik hayatını kaybetti. Çelik'in kullandığı motorla hafif ticari bir aracın kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada motorda arkada oturan Halil Samet Karadağ ağır yaralandı. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Defne Su Çelik (16) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ (18) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçedeki Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi’nde meydana geldi. S.U. (30) yönetimindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç ile Defne Su Çelik'in kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Defne Su Çelik ile arkasındaki arkadaşı Halil Samet Karadağ yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Karadağ ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turizm meslek lisesinde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Defne Su Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafif ticari araç sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin motor kaza
